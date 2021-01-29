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Город (Москва и область)     29.01.2021 16:50

В Москве открыли пятый флагманский центр «Мои документы»

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Теги:  Мои документы  флагмманский центр  ЮВАО  открытие 

29 января. Mossovetinfo.ru – В Юго-Восточном административном округе Москвы открылся пятый флагманский центр госуслуг «Мои документы», сообщается на портале mos.ru.

Ранее флагманские центры «Мои документы» были открыты в Центральном, Юго-Западном, Южном и Восточном административных округах.

Новый флагманский центр расположен в торговом центре «Город» на Рязанском проспекте. Центр будет предоставлять обычный набор государственных услуг (270 услуг, предоставляемых во всех центрах «Мои документы»), а также некоторые дополнительные услуги: регистрацию транспортных средств, услуги для малого бизнеса, предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов для юридических лиц, а также услугу МИДа «Консульская легализация документов».

Также в новом флагманском центре появятся дополнительные сервисы: медицинский кабинет «Мое здоровье», туристическое бюро «Мои путешествия», фотоателье «Мое фото», бюро юридической помощи «Мой нотариус», зона общественного питания и отдыха «Мое кафе».

На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что недавно недалеко от нового центра открылся один из крупнейших в Москву ТПУ «Нижегородский». Таким образом, получать услуги в новом флагманском центре смогут не только жители района, но и те, кто проезжает через этот ТПУ.

Ожидается, что ежедневно новый флагманский центр будет принимать до тысячи человек.

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Карта места

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Теги: 
Мои документы  флагмманский центр  ЮВАО  открытие 

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