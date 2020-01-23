23 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию МЦД-2 Остафьево.



Новая станция расположена между станциями Щербинка и Силикатная, в поселении Рязановское. Новая станция позволила обеспечить жителей Щербинки и прилегающих кварталов наземным метро в шаговой доступности.



Для жителей Щербинки и ближайших поселений с открытием станции время в пути сократиться на 10-35 минут, также снизятся расходы на проезд. Также планируется, что с открытием станции МЦД на 4-5% снизится нагрузка на соседних со станцией участках Симферопольского и Варшавского шоссе.



Мэр Москвы отметил, что в 2020 году планируется завершить реконструкцию семи станций МЦД, а также запустить в эксплуатацию пять новых станций. Кроме того, в ускоренном режиме будет производиться замена подвижного состава МЦД-1 и МЦД-2 на полностью новые составы.