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Город (Москва и область)     23.01.2020 16:56

В Москве открыли станцию МЦД-2 Остафьево

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Теги:  МЦД  МЦД-2  станция Остафьево  открытие 

23 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию МЦД-2 Остафьево.

Новая станция расположена между станциями Щербинка и Силикатная, в поселении Рязановское. Новая станция позволила обеспечить жителей Щербинки и прилегающих кварталов наземным метро в шаговой доступности.

Для жителей Щербинки и ближайших поселений с открытием станции время в пути сократиться на 10-35 минут, также снизятся расходы на проезд. Также планируется, что с открытием станции МЦД на 4-5% снизится нагрузка на соседних со станцией участках Симферопольского и Варшавского шоссе.

Мэр Москвы отметил, что в 2020 году планируется завершить реконструкцию семи станций МЦД, а также запустить в эксплуатацию пять новых станций. Кроме того, в ускоренном режиме будет производиться замена подвижного состава МЦД-1 и МЦД-2 на полностью новые составы.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-2  станция Остафьево  открытие 

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