23 марта. Mossovetinfo.ru – В столице в пятницу открылся Московский культурный форум. Он пройдет с 23 по 25 марта в ЦВЗ «Манеж».



Московский культурный форум – профессиональная площадка для общения и встреч представителей культурных учреждений, деятелей искусства и горожан.



Программа Форума включает деловую и фестивально-образовательную части. Участники и гости смогут посетить панельные дискуссии, круглые столы, лекции, а также мероприятия развлекательной программы: концерты, творческие встречи, презентации, литературные чтения, а также театральные постановки в рамках проекта «Ночь театров».