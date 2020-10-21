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Город (Москва и область)     21.10.2020 17:07

В Москве открылся последний участок проспекта Генерала Дорохова

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Теги:  строительство  дороги  проспект Генерала Дорохова  открытие 

21 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве открыли движение по третьему, последнему участку новой вылетной магистрали - проспекту Генерала Дорохова.

Участок от Минской улицы до ТТК открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Новая вылетная магистраль связала ТТК с МКАД и стала полноценным южным дублером Кутузовского проспекта.

По словам Собянина, с вводом этого участка, улучшение дорожной ситуации почувствуют около миллиона горожан.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  проспект Генерала Дорохова  открытие 

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