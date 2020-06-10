10 июня. Mossovetinfo.ru – Церемония открытия сезона фонтанов прошла в Москве на Поклонной горе, на фонтанном комплексе «Годы войны».



Выступая на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве наступило настоящее лето и назвал московские фонтаны символом города и хорошего настроения. Также мэр Москвы сообщил, что работать начали все 600 городских фонтанов.



Традиционно сезон фонтанов в Москве стартует в конце апреля, но в этом году из-за пандемии коронавируса было решено его отложить. Сезон фонтанов в Москве продолжается до 1 октября, однако в случае хорошей погоды он может быть продлен.