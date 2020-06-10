Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 14:57
Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности за май 2020 года
10 июня. Mossovetinfo.ru – Департамент здравоохранения Москвы на своем официальном сайте опубликовал данные о смертности в столице в мае 2020 года. Всего за месяц в Москве было зарегистрирова...
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 14:14
В Москве открылся сезон фонтанов
10 июня. Mossovetinfo.ru – Церемония открытия сезона фонтанов прошла в Москве на Поклонной горе, на фонтанном комплексе «Годы войны». Выступая на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин...
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Город (Москва и область)
10.06.2020, 13:02
Массовые мероприятия могут разрешить в Москве в начале июля
10 июня. Mossovetinfo.ru – Посещение театров и кинотеатров, концертных залов, а также другие массовые мероприятия могут разрешить в Москве в начале июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе зас...