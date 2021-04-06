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Город (Москва и область)     06.04.2021 10:42

В Москве открылся сезон велопроката

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Теги:  велопрокат  открытие сезона 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве рекордно рано открылся новый сезон велопроката, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В прошлом сезоне к услугам москвичей было открыто 662 пункта велопроката, на которых в общей сложности было 6,5 тысячи велосипедов. В новом сезоне в городском велопрокате добавится 1000 новых велосипедов, из которых половина - электрические. Также появится 67 новых станций проката в разных районах города.

Кроме того, в центре Москвы, а также в Отрадном, Строгино, Марьино и в Академическом районе появится 100 километров новых велополос.

Подробнее узнать о тарифах и местах расположения пунктов велопроката можно здесь.

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Карта места

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Теги: 
велопрокат  открытие сезона 

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