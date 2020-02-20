20 февраля. Mossovetinfo.ru – Третий флагманский центр «Мои документы» открыли в Москве, в районе Чертаново Центральное в ТРЦ Columbus.



На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сеть многофункциональных центров госуслуг продолжает развиваться. В частности, в Чертаново Центральном офис МФЦ был расположен в неудобном здании, поэтому было принято решение перенести его и совместить с флагманским офисом.



Новый флагманский офис будет предоставлять гражданам более 270 услуг, в том числе услуги связанные с выдачей водительских удостоверений и регистрации автомобилей. Также в центре можно будет пройти профилактический медицинский осмотр.



Ранее флагманские центры «Мои документы» были открыты в центре Москвы на территории «Москва-Сити», а также на юго-западе столицы в ТРЦ «Спектр».