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Город (Москва и область)     20.02.2020 13:48

В Москве открыт третий флагманский центр «Мои документы»

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Теги:  Мои документы  флагмманский центр  открытие  Чертаново Центральное 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Третий флагманский центр «Мои документы» открыли в Москве, в районе Чертаново Центральное в ТРЦ Columbus.

На церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что сеть многофункциональных центров госуслуг продолжает развиваться. В частности, в Чертаново Центральном офис МФЦ был расположен в неудобном здании, поэтому было принято решение перенести его и совместить с флагманским офисом.

Новый флагманский офис будет предоставлять гражданам более 270 услуг, в том числе услуги связанные с выдачей водительских удостоверений и регистрации автомобилей. Также в центре можно будет пройти профилактический медицинский осмотр.

Ранее флагманские центры «Мои документы» были открыты в центре Москвы на территории «Москва-Сити», а также на юго-западе столицы в ТРЦ «Спектр».


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Карта места

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Теги: 
Мои документы  флагмманский центр  открытие  Чертаново Центральное 

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