27 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Некрасовской линии метро и примыкающему к ней участку БКЛ.



Открыты станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово». Временно они будут действовать в составе Некрасовской линии.



Позднее к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская».



Первый участок Некрасовской линии был открыт 3 июня 2019 года. На нем расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».



Некрасовская линия улучшает транспортную доступность московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области.