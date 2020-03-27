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Город (Москва и область)     27.03.2020 11:13

В Москве открыты шесть новых станций метро

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Теги:  Некрасовская линия  метро  открытие 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Некрасовской линии метро и примыкающему к ней участку БКЛ.

Открыты станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово». Временно они будут действовать в составе Некрасовской линии.

Позднее к Некрасовской линии будет подключен участок БКЛ от станции «Лефортово» до станции «Электрозаводская».

Первый участок Некрасовской линии был открыт 3 июня 2019 года. На нем расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».

Некрасовская линия улучшает транспортную доступность московских районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области.


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Карта места

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Теги: 
Некрасовская линия  метро  открытие 

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