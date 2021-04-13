12:39 Общество Грозовые дожди придут в Москву 15 апреля
12:11 Город (Москва и область) В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому
11:44 Город (Москва и область) В Москве отменили бумажные справки о болезни детей
10:55 В России В АТОР дали рекомендации туристам в связи с остановкой авиасообщения с Турцией
10:34 Общество Умер легендарный футбольный врач Александр Ярдошвили
21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»
17:01 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о ходе строительства Троицкой линии метро
18:45 Другое УЕФА может отобрать право на проведение матчей чемпионата Европы у четырех городов
14:23 В мире Скончался супруг британской королевы Елизаветы II
13:36 Город (Москва и область) В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»
11:54 В России Росреестр рассказал, как будет работать закон о «гаражной амнистии»