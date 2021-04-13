В Москве отменили бумажные справки о болезни детей

13 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве отменяется бумажная медицинская справка о болезни детей, которую требовалось предоставлять в школы и детские сады, сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр рассказал, что сервис «Московская электронная школа» объединили с цифровой платформой здравоохранения, поэтому теперь учителя и воспитатели будут сразу получать информацию о заболевших детях.



Таким образом, родителей избавили от волокиты по передаче бумажных справок об освобождении от занятий или от необходимости делать запись в электронном дневнике.