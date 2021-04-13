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Город (Москва и область)     13.04.2021 11:44

В Москве отменили бумажные справки о болезни детей

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Теги:  Сергей Собянин  школы  детские сады  дети  медицинские справки 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве отменяется бумажная медицинская справка о болезни детей, которую требовалось предоставлять в школы и детские сады, сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что сервис «Московская электронная школа» объединили с цифровой платформой здравоохранения, поэтому теперь учителя и воспитатели будут сразу получать информацию о заболевших детях.

Таким образом, родителей избавили от волокиты по передаче бумажных справок об освобождении от занятий или от необходимости делать запись в электронном дневнике.

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Теги: 
Сергей Собянин  школы  детские сады  дети  медицинские справки 

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