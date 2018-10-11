11 октября. Mossovetinforu – Фасады здания Московской складочной таможни на улице Волочаевская, отреставрируют, разрешение на проведение работ выдано Мосгорнаследием, сообщает портал mos.ru.
Здание, построенное в конце XVIII – начале XIX веков, является объектом культурного наследия федерального значения. Первоначально здание использовалось под склады, в ведение Московской складочной таможни оно перешло в 80-е годы XIX века. В настоящее время здание принадлежит Росрезерву. Здание является классическим образцом промышленной эклектики.
В ходе работ по реставрации фасады, специалисты удалят со стен краску и штукатурку, после чего белокаменная и кирпичная кладка стен будет укреплена, а на цокольном этаже восстановлена, швы здания зачистят, после чего стены покроют специальным составом, который должен уберечь их от вредных воздействий окружающей среды. На последнем этапе работ, стены здания вновь покрасят.
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