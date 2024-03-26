 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     29.03.2024 06:46

В Москве ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  Гидрометцентр  Московская область  Москва 

29 марта — Mossovetinfo.ru —— Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 29 марта, сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ветер южный, 5–10 м/c», – говорится в сообщении.  Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В конце марта и начале апреля в Москве ожидается аномально теплая погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гидрометцентр, аномально теплая погода в конце марта и начале апреля

По словам специалиста, в эту пятницу, 29 марта, ветер начнет перемещаться с юга Атлантического океана, а в субботу — со Средиземного моря. Воздушные массы продолжат поступать с юга, в частности из Африки и в последующие дни, поэтому температура воздуха превысит норму на пять — шесть градусов.

Вильфанд отметил, что в ночь на 29 марта температура в Москве составит +2…+4 градуса, а днем поднимутся до +10 градусов.

По его словам, возможен небольшое дождь и незначительное снижение атмосферного давления. В субботу, 30 марта, уже «распогодится, будет солнечно». На улице потеплеет до +11…+13 градусов.

В первых числах апреля температура воздуха составит +14…+16 градусов, а в Московской области поднимется до +17 градусов.

Метеоролог добавил, что температурные значения в конце марта уже приблизились к рекордным.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  Гидрометцентр  Московская область  Москва 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:36 Другое Нейросети "Яндекс браузера" выявили более 400 тыс. мошеннических сайтов

06:46 Город (Москва и область) В Москве ожидается аномально теплая погода в конце марта и начале апреля

10:07 В России Путин призвал беречь единство российского народа

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

08:32 Город (Москва и область) Новая дорога свяжет Шелепихинский мост и набережную Тараса Шевченко - Собянин

Актуальные материалы

09:25 Происшествия Басманный суд арестовал террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru