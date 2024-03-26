29 марта — Mossovetinfo.ru —— Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 29 марта, сообщает Гидрометцентр России.«Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла, по области от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ветер южный, 5–10 м/c», – говорится в сообщении. Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.В конце марта и начале апреля в Москве ожидается аномально теплая погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.По словам специалиста, в эту пятницу, 29 марта, ветер начнет перемещаться с юга Атлантического океана, а в субботу — со Средиземного моря. Воздушные массы продолжат поступать с юга, в частности из Африки и в последующие дни, поэтому температура воздуха превысит норму на пять — шесть градусов.Вильфанд отметил, что в ночь на 29 марта температура в Москве составит +2…+4 градуса, а днем поднимутся до +10 градусов.По его словам, возможен небольшое дождь и незначительное снижение атмосферного давления. В субботу, 30 марта, уже «распогодится, будет солнечно». На улице потеплеет до +11…+13 градусов.В первых числах апреля температура воздуха составит +14…+16 градусов, а в Московской области поднимется до +17 градусов.Метеоролог добавил, что температурные значения в конце марта уже приблизились к рекордным.