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Город (Москва и область)     14.05.2020 16:01

В Москве планируется проводить массовое тестирование на коронавирус - Собянин

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  тестирование 

14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве планируется существенно увеличить количество проводимых тестов на коронавирус за счет иммуноферментного анализа крови, сообщил на встрече с членами клинического комитета Москвы мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», - рассказал Собянин.

Кроме того, по словам мэра, в дальнейшем планируется увеличить количество проводимых тестов до 200 тысяч в сутки.

Собянин отметил, что Москва и так является лидером среди городов мира по количеству проводимых тестов, а массовой внедрение ИФА-диагностик сделает Москву абсолютным лидером.

Мэр также заявил, что уже началась практическая реализация программы внедрения ИФА-диагностик. На этой неделе забор крови на анализ будут проводить 30 городских поликлиник. Планируется, что еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашение прийти в полклиники и сдать тест на коронавирус.

ИФА-диагностика также активно будет использоваться на городских предприятиях, которые обязаны регулярно проверять сотрудников на коронавирус.

Также, по словам Собянина, помимо ИФА-диагностики планируется развивать ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  тестирование 

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