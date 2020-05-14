14 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве планируется существенно увеличить количество проводимых тестов на коронавирус за счет иммуноферментного анализа крови, сообщил на встрече с членами клинического комитета Москвы мэр столицы Сергей Собянин.
«В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», - рассказал Собянин.
Кроме того, по словам мэра, в дальнейшем планируется увеличить количество проводимых тестов до 200 тысяч в сутки.
Собянин отметил, что Москва и так является лидером среди городов мира по количеству проводимых тестов, а массовой внедрение ИФА-диагностик сделает Москву абсолютным лидером.
Мэр также заявил, что уже началась практическая реализация программы внедрения ИФА-диагностик. На этой неделе забор крови на анализ будут проводить 30 городских поликлиник. Планируется, что еженедельно до 70 тысяч москвичей будут получать приглашение прийти в полклиники и сдать тест на коронавирус.
ИФА-диагностика также активно будет использоваться на городских предприятиях, которые обязаны регулярно проверять сотрудников на коронавирус.
Также, по словам Собянина, помимо ИФА-диагностики планируется развивать ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции.
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