17 июня. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд 1956 года побит в Москве в среду, 17 июня, сообщает портал Гидрометцентр России.



На метеостанции на ВДНХ в 13:00 была зафиксирована температура воздуха в +29,6 градуса. В 1956 году 17 июня воздух в Москве прогрелся до +29,4 градуса. Таким образом сегодняшний день в Москве стал самым теплым за последние 64 года.



Абсолютный рекорд для 17 июня был зафиксирован в Москве в 1898 году, когда воздух в столице прогрелся до +30,8 градуса. Синоптики не исключают, что и этот рекорд может быть побит, так как по прогнозам температура воздуха в Москве сегодня может подняться до +32 градусов.