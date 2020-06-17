17 июня. Mossovetinfo.ru – Температурный рекорд 1956 года побит в Москве в среду, 17 июня, сообщает портал Гидрометцентр России.
На метеостанции на ВДНХ в 13:00 была зафиксирована температура воздуха в +29,6 градуса. В 1956 году 17 июня воздух в Москве прогрелся до +29,4 градуса. Таким образом сегодняшний день в Москве стал самым теплым за последние 64 года.
Абсолютный рекорд для 17 июня был зафиксирован в Москве в 1898 году, когда воздух в столице прогрелся до +30,8 градуса. Синоптики не исключают, что и этот рекорд может быть побит, так как по прогнозам температура воздуха в Москве сегодня может подняться до +32 градусов.
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