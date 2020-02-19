19 февраля. Mossovetinfo.ru – Абсолютный температурный рекорд установлен в Москве в среду, 19 февраля, сообщает Гидрометцентр.
Уже в полночь столбики термометров показывали температуру в +4,3°. При этом ожидается, что в дневное время температура вырастет еще выше. Предыдущий рекорд для 19 февраля был установлен в 1925 году, когда воздух в Москве прогрелся до +3,7°.
Температура в Москве бьет рекорды второй день подряд. Во вторник, 18 февраля в Москве также был установлен рекорд для этого дня за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, аномальное тепло в Москве сохранится еще как минимум неделю.
08:55 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 19 февраля
08:44 Город (Москва и область) В Москве побит температурный рекорд для 19 февраля, установленный в 1925 году
08:34 В мире Более 2000 человек погибло в Китае в результате заболевания коронавирусом 2019-nCoV
08:22 Город (Москва и область) Более 10 миллионов маршрутов построено в приложении «Метро Москвы» с момента запуска МЦД
21:40 В России Россия с 20 февраля ограничит въезд граждан Китая
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления