19 февраля. Mossovetinfo.ru – Абсолютный температурный рекорд установлен в Москве в среду, 19 февраля, сообщает Гидрометцентр.



Уже в полночь столбики термометров показывали температуру в +4,3°. При этом ожидается, что в дневное время температура вырастет еще выше. Предыдущий рекорд для 19 февраля был установлен в 1925 году, когда воздух в Москве прогрелся до +3,7°.



Температура в Москве бьет рекорды второй день подряд. Во вторник, 18 февраля в Москве также был установлен рекорд для этого дня за всю историю наблюдений. По прогнозам синоптиков, аномальное тепло в Москве сохранится еще как минимум неделю.