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Город (Москва и область)     09.04.2021 13:36

В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от COVID-19 препарат «КовиВак»

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве пока не планируют использовать для вакцинации от коронавируса препарат «КовиВак» , сообщил в эфире радиостанции «Радио Москвы» глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По словам Безымянного, центры вакцинации в Москве имеют достаточные запасы вакцины «Спутник V», поэтому все желающие могут пройти вакцинацию.

В тоже время Безымянный не исключил, что в дальнейшем после того, как вакцина «КовиВак» пройдет третью фазу клинических испытаний, может быть принято решение о поставках препарата в московские поликлиники.

Вакцина от коронавируса «КовиВак», разработана в центре имени Чумакова. Это третья российская вакцина от коронавируса после вакцины «Спутник V» разработанной в НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

Вакцина была зарегистрирована Минздравом 20 февраля. В настоящее время она проходит пострегистрационные испытания. В середине марта было объявлено, что вакцина выходит в гражданский оборот.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцины  КовиВак 

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