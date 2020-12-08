8 декабря. Mossovetinfo.ru - В рамках программы реновации жилья в Москве построен миллион квадратных метров жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.



Бочкарев сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве построено 80 жилых домов, 62 из которых уже переданы под заселение.



При этом, по словам заммэра программа будет набирать обороты. В настоящее время в рамках программы строится 173 дома, еще 100 домов находятся в стадии проектирования. В городе подобрано 472 стартовые площадки.



Программа реновации остается одним из приоритетов городских властей на ближайший период. В ближайшие несколько лет за счет Адресной инвестиционной программы в Москве планируется построить 4,3 миллиона квадратных метров жилья, из них 3,7-миллиона - в рамках программы реновации.



Программа реновации жилья стартовала в Москве в августе 2017 года. В рамках программы предусмотрено расселение 5 174 домов, в которых проживает около 1 миллиона москвичей.