8 декабря. Mossovetinfo.ru - В рамках программы реновации жилья в Москве построен миллион квадратных метров жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.
Бочкарев сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве построено 80 жилых домов, 62 из которых уже переданы под заселение.
При этом, по словам заммэра программа будет набирать обороты. В настоящее время в рамках программы строится 173 дома, еще 100 домов находятся в стадии проектирования. В городе подобрано 472 стартовые площадки.
Программа реновации остается одним из приоритетов городских властей на ближайший период. В ближайшие несколько лет за счет Адресной инвестиционной программы в Москве планируется построить 4,3 миллиона квадратных метров жилья, из них 3,7-миллиона - в рамках программы реновации.
Программа реновации жилья стартовала в Москве в августе 2017 года. В рамках программы предусмотрено расселение 5 174 домов, в которых проживает около 1 миллиона москвичей.
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