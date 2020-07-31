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Город (Москва и область)     31.07.2020 10:32

В Москве построят более 130 пешеходных переходов через пути МЦД

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Теги:  МЦД  строительство  пешеходные переходы 

31 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет построено более 130 пешеходных переходов через пути Московских центральных диаметров, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Через пути МЦД-1 будет построено 47 переходов, через пути МЦД-2 – 84 перехода.

Кроме того, планируется построить и реконструировать 67 километров дорог и тротуаров на территориях, которые прилегают к маршрутам МЦД-1 и МЦД-2.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  строительство  пешеходные переходы 

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