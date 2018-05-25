25 мая. Mossovetinfo.ru – Площадь имени архитектора Бове появится в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.



Именем знаменитого архитектора назовут площадь на пересечении Столешникова переулка и улицы Петровка.



Осип Бове был главным архитектором в Комиссии по восстановлении Москвы после пожраа 1812 года. По его проектам была реконструирована Красная площадь, Театральная площадь, Большой театр и Манеж.