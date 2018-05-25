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Город (Москва и область)     25.05.2018, 14:59

В Москве появится площадь архитектора Бове

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Теги:  наименования  площади  Осип Бове 

25 мая. Mossovetinfo.ru – Площадь имени архитектора Бове появится в Москве, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Именем знаменитого архитектора назовут площадь на пересечении Столешникова переулка и улицы Петровка.

Осип Бове был главным архитектором в Комиссии по восстановлении Москвы после пожраа 1812 года. По его проектам была реконструирована Красная площадь, Театральная площадь, Большой театр и Манеж.


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Карта места

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Теги: 
наименования  площади  Осип Бове 

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