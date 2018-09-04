4 сентября. Mossovetinfo.ru – Одна из станций новой Коммунарской линии метрополитена получит название «Университет дружбы народов», соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, сообщает портал mos.ru.
Выходы с новой станции будут расположены возле зданий Университета дружбы народов на юго-западе Москвы.
Коммунарская линия должна соединить поселок Коммунарка в ТиНАО с Большой кольцевой линией метро. Открытие линии запланировано на 2023 год.
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