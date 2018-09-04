4 сентября. Mossovetinfo.ru – Одна из станций новой Коммунарской линии метрополитена получит название «Университет дружбы народов», соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, сообщает портал mos.ru.



Выходы с новой станции будут расположены возле зданий Университета дружбы народов на юго-западе Москвы.



Коммунарская линия должна соединить поселок Коммунарка в ТиНАО с Большой кольцевой линией метро. Открытие линии запланировано на 2023 год.