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Город (Москва и область)     04.09.2018 15:37

В Москве появится станция метро «Университет дружбы народов»

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Теги:  метро  строительство 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Одна из станций новой Коммунарской линии метрополитена получит название «Университет дружбы народов», соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник, сообщает портал mos.ru.

Выходы с новой станции будут расположены возле зданий Университета дружбы народов на юго-западе Москвы.

Коммунарская линия должна соединить поселок Коммунарка в ТиНАО с Большой кольцевой линией метро. Открытие линии запланировано на 2023 год.


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Карта места

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Теги: 
метро  строительство 

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