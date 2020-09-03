3 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в рамках подготовки к зиме созданы резервы по топливу и энергетическим мощностям, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, по тепловой мощности резерв составляет 57%, по водоснабжению – 56%, по водоотведению – 39%, по газоснабжению – 27% и по электросетям – 19%.



Также заготовлено 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута, 25,3 тысячи тонн дизельного топлива. Этих запасов хватит, чтобы обеспечить подачу тепла на все объекты в автономном режиме в течение 7 суток.



Для бесперебойной работы инфраструктуры в зимний период и оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации, подготовлено около 1,5 тысячи аварийный бригад, которые обеспечены спецтехникой и аварийными источниками тепло- и электроснабжения.