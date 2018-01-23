23 января. Mossovetinfo.ru – Единовременные выплаты получат московские спортсмены — победители и призеры XXIII летних Сурдоолимпийских игр 2017 года и их тренеры. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Победителями и призерами игр в Самсуне, которые прошли в июле, стали 74 московских спортсмена в 12 спортивных дисциплинах.



36 золотых призеров получат по два миллиона рублей, 23 серебряных призера — по 1,4 миллиона рублей и 39 бронзовых призеров — по 800 тысяч рублей. Тренерам чемпионов и призерам игр выплатят половину от этих сумм за каждое призовое место.