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Город     23.01.2018 19:50

В Москве призерам Сурдлимпийских игр выплатят премии

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Теги:  спорт 

23 января. Mossovetinfo.ru – Единовременные выплаты получат московские спортсмены — победители и призеры XXIII летних Сурдоолимпийских игр 2017 года и их тренеры. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Победителями и призерами игр в Самсуне, которые прошли в июле, стали 74 московских спортсмена в 12 спортивных дисциплинах.

36 золотых призеров получат по два миллиона рублей, 23 серебряных призера — по 1,4 миллиона рублей и 39 бронзовых призеров — по 800 тысяч рублей. Тренерам чемпионов и призерам игр выплатят половину от этих сумм за каждое призовое место.


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Теги: 
спорт 

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