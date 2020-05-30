30 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 367 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса в столице вылечились 3 599 человек.



Всего в столице зафиксировано 178 196 случаев. На данный момент в столице заражены 97 464 человека. Выздоровели 78 324 человека, умерли – 2 408 человек.



В России выявлено 396 575 случаев во всех регионах.