30 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 367 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Кроме того, за сутки от коронавируса в столице вылечились 3 599 человек.
Всего в столице зафиксировано 178 196 случаев. На данный момент в столице заражены 97 464 человека. Выздоровели 78 324 человека, умерли – 2 408 человек.
В России выявлено 396 575 случаев во всех регионах.
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