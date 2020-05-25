25 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве продолжат поэтапно смягчать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, сообщил на своем персональном сайте мэра Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что в прошедшие выходные ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжила улучшение, что позволяет продолжить постепенное смягчение ограничение.
С 25 мая в Москве возобновили работу 88 центров госуслуг «Мои документы», кроме того, возобновила работу система городского каршеринга.
На 25 мая в Москве выявлено 166 473 случая заражения коронавирусом. На данный момент в столице заражены 110 853 человека. При этом, несколько дней подряд в Москве количество выздоровевших пациентов превышает количество новых случаев заражения.
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