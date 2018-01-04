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Город     04.01.2018 10:44

В Москве продолжат сужать полосы для увеличения их количества

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Теги:  дороги  ЦОДД  Вадим Юрьев 

4 января. Mossovetinfo.ru - Полосы на дорогах Москвы продолжат сужать в 2018 году для увеличения количества. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

«В городе такой большой трафик, что город обязан это делать каждый год. Это не панацея, но есть какие-то конкретные точки, которые дают очень хороший результат», - сказал Юрьев.

Он отметил, что это очень эффективный по затратам метод, так как необходимо просто обновить дорожную разметку.

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Карта места

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Теги: 
дороги  ЦОДД  Вадим Юрьев 

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