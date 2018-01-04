В Москве продолжат сужать полосы для увеличения их количества

4 января. Mossovetinfo.ru - Полосы на дорогах Москвы продолжат сужать в 2018 году для увеличения количества. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.



«В городе такой большой трафик, что город обязан это делать каждый год. Это не панацея, но есть какие-то конкретные точки, которые дают очень хороший результат», - сказал Юрьев.



Он отметил, что это очень эффективный по затратам метод, так как необходимо просто обновить дорожную разметку.