19 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в системе оплаты парковки произошел в Москве, сообщается на официальном сайте «Московского паркинга».
«19 сентября с 8:30 имеются ограничения в работе городских электронных сервисов, в том числе по оплате парковки. Проблема зафиксирована на стороне Департамента информационных технологий и будет устранена в течение часа», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время устранения сбоя штрафы за неоплату парковки выписываться не будут.
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