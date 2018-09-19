19 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в системе оплаты парковки произошел в Москве, сообщается на официальном сайте «Московского паркинга».



«19 сентября с 8:30 имеются ограничения в работе городских электронных сервисов, в том числе по оплате парковки. Проблема зафиксирована на стороне Департамента информационных технологий и будет устранена в течение часа», - говорится в сообщении.



Также сообщается, что во время устранения сбоя штрафы за неоплату парковки выписываться не будут.