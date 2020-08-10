10 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве начинается тестирование электробуса с «гармошкой», который отличается от обычного особо большой вместимостью, рассказал на встрече с коллективом «Мосгортранса» заммэра Москвы Максим Ликсутов, сообщает «Российская газета».
По словам Ликсутова, новый электробус поступит на тесты в течение года. Около 6 месяцев потребуется на то, чтобы понять, какие доработки необходимы новой модели. Таким образом, на серийный выпуск планируется выйти в конце 2021 года.
Ликсутов также сообщил, что в 2020 году Москва получит около 1200 новых автобусов и почти 600 электробусов, что сделает автобусный парк Москвы одним из самых молодых в мире.
В тоже время заммэра подвтердил курс властей города на замену транспорта с двигателями внутреннего сгорания на современный электротранспорт. В 2023 году должно завершиться переоснащение трамвайного парка Москвы на современные трамваи «Витязь». Также будет продолжаться активное внедрение электробусов, которые сейчас ходят по 34 маршрутам. Москва планирует создать самую большую электробусную сеть в мире.
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