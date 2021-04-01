В Москве провели более 20 миллионов ПЦР-тестов на COVID-19

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве, сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.



Тесты на коронавирус в обязательном порядке берутся у людей с признаками простудных заболеваний, у пациентов с пневмонией, а также у тех, кто проживает в одной квартире с человеком, заболевшим коронавирусом.



Кроме того, в Москве открыта общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Сдать ПЦР-тест можно бесплатно по предварительной записи в одной из 162 городских поликлиник. Для детей ПЦР-тестирование организовано в процедурных кабинетах 45 детских поликлиник.



Результаты анализов появляются в электронной медкарте и в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в течение трех дней с момента сдачи теста.



В сообщении отмечается, что несмотря на то, что напряженность ситуации с коронавирусом снижается, массовое тестирование по-прежнему остается «неотъемлемым элементом борьбы с пандемией».