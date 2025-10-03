Другие материалы
Город (Москва и область)
15.10.2025, 11:31
В Москве пройдет молодежный ИТ-фестиваль – Сергунина
15 октября — Mossovetinfo.ru — 25 октября в инновационном кластере «Ломоносов» пройдет Молодежный фестиваль «ЛЦТ.Фес...
Город (Москва и область)
08.10.2025, 09:52
Отреставрированный Египетский павильон усадьбы Останкино открыли для посещения
8 октября — Mossovetinfo.ru — Египетский павильон усадьбы Останкино открыли для посещения. Жемчужину деревянного з...
Город (Москва и область)
03.10.2025, 13:06
Цветы, украшавшие Москву летом, передали в библиотеки и детские сады в рамках акции
3 октября — Mossovetinfo.ru — Более 25 тысяч цветов, украшавших общественные уличные пространства Москву летом, пере...