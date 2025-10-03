В Москве пройдет молодежный ИТ-фестиваль – Сергунина

15 октября — Mossovetinfo.ru — 25 октября в инновационном кластере «Ломоносов» пройдет Молодежный фестиваль «ЛЦТ.Фест», сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.



«Главным событием станет награждение лауреатов премии мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Лучшие ИТ-команды представят широкой аудитории свои проекты для города и бизнеса», – сообщила Сергунина.



В 2025 году заявки на участие поступили со всей России и еще из 26 государств, включая Китай, Индию, Белоруссию и Таиланд.



В рамках конкурса разработчики предлагали цифровые решения для одной из 20 задач, поставленных столичными ведомствами и крупными организациями.



Вход на мероприятие свободный по предварительной онлайн-регистрации. Посетителей и участников ждет насыщенная программа, в том числе лекции, мастер-классы и дискуссии, карьерные консультации, экспозиция со стендами правительства Москвы и коммерческих структур из разных отраслей – от информационных технологий до креативных индустрий.