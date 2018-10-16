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Город (Москва и область)     16.10.2018 18:47

В Москве работают более 150 000 камер видеонаблюдения

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Теги:  видеонаблюдение  камеры  Сергей Собянин  Собянин 

16 октября. Mossovetinfo.ru – Более 150 тысяч камер видеонаблюдения работают в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Во время выступления на форуме «Открытые инновации» Собянин отметил, что более 70 процентов преступлений в Москве раскрывается с помощью системы видеонаблюдения.

Форум «Открытые инновации» проходит в технопарке «Сколково».


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Теги: 
видеонаблюдение  камеры  Сергей Собянин  Собянин 

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