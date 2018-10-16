16 октября. Mossovetinfo.ru – Более 150 тысяч камер видеонаблюдения работают в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Во время выступления на форуме «Открытые инновации» Собянин отметил, что более 70 процентов преступлений в Москве раскрывается с помощью системы видеонаблюдения.
Форум «Открытые инновации» проходит в технопарке «Сколково».
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