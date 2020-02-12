12 февраля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы приняли решение расширить программу бесплатного профессионального переобучения и образования для женщин с детьми, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Если ранее бесплатная программа переобучения была рассчитана на неработающих мам, воспитывающих детей до 3 лет и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, то теперь ее решено расширить и включить в нее женщин, которые воспитывают детей до 7 лет. Кроме того, в программе смогут принять участие женщины – индивидуальные предпринимательницы или самозанятые.
Другие условия программы остались прежними: наличие у участницы программы российского гражданства и московской прописки либо регистрации.
Участницы программы, которая организована учебным центром «Профессионал» и специализированным центром занятости «Моя карьера», могут бесплатно получить новую профессию или повысить свою профессиональную квалификацию. Предлагаются очная, очно-заочная и дистанционная формы обучения. Занятия проходят вечером и в выходные дни. Программы рассчитаны на различные сроки – от 2 недель до 2 месяцев и более. Участницам программы в период обучения выплачивается стипендия, размер которой зависит от программы обучения.
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