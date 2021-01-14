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Город (Москва и область)     14.01.2021 18:43

В Москве разрабатывают систему послаблений для переболевших коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  ограничения  Сергей Собянин  Собянин 

14 января. Mossovetinfo.ru – Систему послаблений для переболевших коронавирусом разрабатывают в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы советуемся с врачами, специалистами, с транспортниками, айтишниками. Создаем такую систему, которая бы позволила и им тоже иметь определенные льготы», - сказал Собянин.

«Думаю, что мы о ней расскажем на следующе неделе», - добавил мэр Москвы

Собянин также выразил мнение, что город вернется к нормальной жизни в мае. Ранее в четверг мэр столицы подписал указ, продляющий ограничения из-за коронавируса в Москве до 21 января.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  ограничения  Сергей Собянин  Собянин 

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