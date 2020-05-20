20 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 699 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в столице достигло 152 306. Скончались в результате заболевания 1 726 человек.