12 ноября. Mossovetinfo.ru – С пятницы, 13 ноября, в Москве вступают в силу новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.



О введении дополнительных ограничений мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 ноября.



Среди вводимых ограничений перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие.