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Город (Москва и область)     12.11.2020 16:15

В Москве с 13 ноября начнут действовать новые ограничения из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  ограничения 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – С пятницы, 13 ноября, в Москве вступают в силу новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

О введении дополнительных ограничений мэр Москвы Сергей Собянин объявил 10 ноября.

Среди вводимых ограничений перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие.


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Теги: 
коронавирус  ограничения 

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