11 января. Mossovetinfo.ru – В четверг, 14 января в Москве начнут работать 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Их общее число возрастет с 70 до 100. Они находятся на базе городских поликлиник.



Кроме того, с 13 января снова расширяется список категория для бесплатной вакцинации от COVID-19.