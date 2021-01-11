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Город (Москва и область)     11.01.2021 15:02

В Москве с 14 января увеличат число пунктов вакцинации от COVID-19

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Теги:  коронавирус  вакцинация  вакцина  COVID-19 

11 января. Mossovetinfo.ru – В четверг, 14 января в Москве начнут работать 30 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Их общее число возрастет с 70 до 100. Они находятся на базе городских поликлиник.

Кроме того, с 13 января снова расширяется список категория для бесплатной вакцинации от COVID-19.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  вакцинация  вакцина  COVID-19 

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