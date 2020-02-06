6 февраля. Mossovetinfo.ru – С 17 февраля количество московских улиц на которых действует режим платной парковки вырастет до 1350, соответствующий приказ Департамента транспорта Москвы опубликован на портале mos.ru.



Новые улицы с платной парковкой появятся в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино. В том числе платная парковка появится на 9 улицах за пределами МКАД (во Внуково и Митино).



С 237 до 330 вырастет количество улиц, на которых действует самый дорогой парковочный тариф: 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. Кроме того, на улицах с повышенным парковочным тарифом с 17 февраля отменяется бесплатная парковка в воскресные дни, парковаться бесплатно там можно будет только в дни официальных праздников.



С 264 до 193 сокращается количество улиц с «пониженным круглосуточным тарифом» (40 рублей в час). С 412 до 211 сокращается количество улиц со стоимостью парковки в 60 рублей в час. Количество улиц с тарифом на парковку в 80 рублей в час сократится с 43 до 18, с тарифом в 200 рублей в час – с 44 до 24. Не изменится количество улиц с тарифом на парковку в 100 рублей в час – их останется 36.



В тоже время резко вырастет количество улиц с дифференцированным тарифом (50 рублей за первые полчаса, далее 150 рублей в час). Если сейчас таких улиц в Москве 223, то с 17 февраля их станет 535



В общей сложности зона платной парковки с 17 февраля распространяется более чем на треть московских улиц.



Перечень улиц, на которых впервые появится платная парковка можно посмотреть здесь.



Список изменений цен на парковки в разных районах Москвы можно посмотреть здесь.

