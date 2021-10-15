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Город (Москва и область)     15.10.2021 16:14

В Москве с 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус

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Теги:  коронавирус  COVID-19  экспресс-тестирование  Сергей Собянин 

15 октября. Mossovetinfo.ru — С 18 октября в Москве откроют 30 новых пунктов экспресс-тестирования на коронавирус, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18 числа будут открыты ещё 30 таким образом, чтобы масштабно охватить население», - приводит слова Собянина РИА Новости.

Мэр Москвы отметил, что эффективность экспресс-тестов достигает 80%, а выявляемость коронавируса составляет 4%. Таким образом, экспресс-тесты являются хорошей мерой профилактики коронавируса.

В тоже время Собянин подчеркнул, что нет другого способа защитить себя от коронавируса и призвал всех делать прививки.

Об открытии в Москве пунктов экспресс-тестирования на коронавирус сообщалось 11 октября. Кроме того, в качестве пилотного проекта экспресс-тестирование запустили в 10 московских школах.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  экспресс-тестирование  Сергей Собянин 

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