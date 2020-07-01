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Город (Москва и область)     01.07.2020 11:15

В Москве с 1 июля начали отключать горячую воду

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Теги:  график отключения горячей воды  отключение горячей воды 

1 июля. Mossovetninfo.ru – В Москве с 1 июля началось плановое отключение горячей воды. Начало плановых отключений горячей воды в многоквартирных домах в Москве было перенесено на 1 июля из-за пандемии коронавируса.

График отключения горячей воды можно на официальном портале мэра и правительства Москвы, с помощью сервиса «МОЭК. Онлайн» и мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Кроме того, москвичи могут обратиться за информацией в Единую справочную службу правительства Москвы, где можно получить информацию у голосового помощника.

Горячую воду с 1 июля также начали отключать в Московской области.

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Карта места

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Теги: 
график отключения горячей воды  отключение горячей воды 

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