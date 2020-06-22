22 июня. Mossovetinfo.ru – Со вторника, 23 июня, в Москве отменяются ограничения на использование ряда объектов общественной инфраструктуры.



Со вторника горожане вновь могут пользоваться детскими и спортивным площадками во дворах, скамейками, беседками и другими объектами. Все они были закрыты из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, в Москве начали поэтапно отменять еще в конце мая, пользоваться детскими и спортивным площадками, лавками и беседками по-прежнему было нельзя.



О том, какие еще ограничения перестают действовать в Москве с 23 июня, можно прочитать здесь.