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Город (Москва и область)     22.06.2020 18:28

В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками

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Теги:  снятие ограничений  коронавирус  детские площадки  спортивные площадки 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Со вторника, 23 июня, в Москве отменяются ограничения на использование ряда объектов общественной инфраструктуры.

Со вторника горожане вновь могут пользоваться детскими и спортивным площадками во дворах, скамейками, беседками и другими объектами. Все они были закрыты из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, в Москве начали поэтапно отменять еще в конце мая, пользоваться детскими и спортивным площадками, лавками и беседками по-прежнему было нельзя.

О том, какие еще ограничения перестают действовать в Москве с 23 июня, можно прочитать здесь.


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Теги: 
снятие ограничений  коронавирус  детские площадки  спортивные площадки 

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