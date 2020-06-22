22 июня. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 23 июня, в Москве возобновляют работу детские сады.



В связи с введенным в Москве из-за распространения коронавируса режимом повышенной готовности, детские сады с 21 марта работали в режиме свободного посещения. В садах были сформированы дежурные группы, численностью до 12 человек.



О том, какие еще ограничения перестанут действовать в Москве 23 июня, можно узнать здесь.