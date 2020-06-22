22 июня. Mossovetinfo.ru – С 23 июня в Москве в полном объеме возобновляют работу кафе и рестораны.



В период режима повышенной готовности, введенного в Москве из-за распространения коронавируса, предприятия общепита в Москве либо были закрыты, либо работали только продавая блюда на вынос.



С 16 июня в Москве открыли летние веранды и кафе, а с 23 июня предприятия общепита возобновляют работу в полном объеме.



О том, какие еще ограничения будут сняты с 23 июня можно узнать здесь.