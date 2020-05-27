27 мая. Mossovetinfo.ru – Со среды, 27 мая, в Москве действуют только цифровые пропуска, выданные в столице, соответствующий указ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным 21 мая.



Теперь, всем гражданам, которые передвигаются по Москве, в том числе жителям Подмосковья необходимо оформлять цифровые пропуска для передвижения по Москве на портале mos.ru, с помощью телефона или смс, а также с помощью приложения «Московский транспорт». Оформить московские пропуска жители Московской области могли с 21 мая.



Система цифровых пропусков была введена в Москве и Московской области с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте включая такси. При этом пропуска, выданные в Московской области, были действительны в Москве и наоборот. С 23 мая система цифровых пропусков в Московской области была отменена.