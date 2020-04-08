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Город (Москва и область)
08.04.2020, 09:43
Молочные кухни в Москве продлили время работы
8 апреля. Mossovetinfo.ru – Молочные кухни в Москве продлили время работы, сообщается на портале mos.ru. Данное решение было принято для удобства и безопасности горожан, чтобы не создавать оч...
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Город (Москва и область)
08.04.2020, 08:59
В Москве сделали более 200 тысяч анализов на коронавирус за месяц
8 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедший месяц в Москве сделали более 200 тысяч анализов на коронавирус, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. «Сейчас мы проводим исследования в двух феде...
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Город (Москва и область)
08.04.2020, 08:30
Медицинские маски можно купить менее чем в 13% московских аптек - СМИ
8 апреля. Mossovetinfo.ru – Медицинские маски продаются менее чем в 13% московских аптек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования. В тоже время ситуация с медицин...