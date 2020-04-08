8 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедший месяц в Москве сделали более 200 тысяч анализов на коронавирус, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



«Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Постепенно стали присоединяться и частные компании», - рассказала Ракова.



По словам заммэра Москвы, сейчас анализы уже выполняет лаборатория «Гемотест», подписано соглашение с лабораторией «Литех».



Всего за месяц анализ на коронавирус сдали более 145 тысяч человек.



Анализы в обязательном порядке берут у людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус», у больных пневмонией и членов их семей, у пожилых людей старше 65 лет при наличии симптомов ОРВИ. Также врачи могут назначить анализ на коронавирус любому человеку с симптомами ОРВИ.