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Город (Москва и область)     08.04.2020 08:59

В Москве сделали более 200 тысяч анализов на коронавирус за месяц

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Теги:  Анастасия Ракова  коронавирус  тестирование 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедший месяц в Москве сделали более 200 тысяч анализов на коронавирус, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Сейчас мы проводим исследования в двух федеральных лабораториях Роспотребнадзора и девяти городских. Постепенно стали присоединяться и частные компании», - рассказала Ракова.

По словам заммэра Москвы, сейчас анализы уже выполняет лаборатория «Гемотест», подписано соглашение с лабораторией «Литех».

Всего за месяц анализ на коронавирус сдали более 145 тысяч человек.

Анализы в обязательном порядке берут у людей с подтвержденным диагнозом «коронавирус», у больных пневмонией и членов их семей, у пожилых людей старше 65 лет при наличии симптомов ОРВИ. Также врачи могут назначить анализ на коронавирус любому человеку с симптомами ОРВИ.


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Теги: 
Анастасия Ракова  коронавирус  тестирование 

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