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Город (Москва и область)
14.11.2020, 23:45
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом- штаб
14 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве скончались 75 пациентов, сообщил вечером 14 ноября Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. «В Москве скончались 75 паци...
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Город (Москва и область)
14.11.2020, 19:13
Блокировку соцкарты в Подмосковье можно оспорить через «Добродел»
14 ноября. Mossovetinfo.ru - Оспорить блокировку соцкарты жителя Подмосковья или получить разъяснение об основаниях блокировки можно на портале "Добродел" , - сообщает пресс-служба губ...
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Город (Москва и область)
13.11.2020, 17:19
17% москвичей заразились COVID-19 дома от инфицированных детей - Роспотребнадзор
13 ноября. Mossovetinfo.ru – Около 17% москвичей, которые заболели коронавирусом дома, заразились от инфицированных детей, сообщила в ходе круглого стола Общественной палаты Москвы глава московског...