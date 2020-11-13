 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     14.11.2020 23:45

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом- штаб

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  статистика  штаб  Москва  смертность  коронавирус 

14 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве скончались 75 пациентов, сообщил вечером 14 ноября Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Также на сегодняшний день по данным оперативного штаба, в Москве зарегистрировано с начала пандемии более полумиллиона случаев заболевания коронавирусом - 503 943 случая.

По последним данным, в России зафиксирован очередной рекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки - выявлено 22 702 случая заболевания. В Москве зафиксировано более шести тысяч случаев коронавируса – 6427.

При любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением, напоминают в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
статистика  штаб  Москва  смертность  коронавирус 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

23:45 Город (Москва и область) В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом- штаб

19:13 Город (Москва и область) Блокировку соцкарты в Подмосковье можно оспорить через «Добродел»

11:15 В России В России снова зафиксировано рекордное число новых случаев коронавирус

09:45 Общество Умер Армен Джигарханян

05:55 В мире В США за сутки врачи подтвердили 154 576 новых случаев коронавируса - это рекорд

Актуальные материалы

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru