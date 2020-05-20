20 мая. Mossovetinfo.ru – В клинике «Национальный медицинский исследовательский центр» в Москве скончался 9-летний мальчик с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией, сообщает telegram-канал Mash.



Мальчик был поступил в клинику из одного из российских регионов. Помимо коронавируса у него были диагностированы цирроз печени, нарушение свёртываемости крови, а также серьезные заболевания легких и дыхательных путей.



За три недели врачи провели ребенку несколько операций, в том числе пересадку печени, но спасти мальчика не удалось. 19 мая он скончался от двусторонней пневмонии и общей почечной недостаточности.



Официального подтверждения данной информации пока нет.