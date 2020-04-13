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Город (Москва и область)     13.04.2020 17:39

В Москве снизилось число госпитализаций из-за заражения коронавирусом - Собянин

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  госпитализация 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве отмечается снижение госпитализаций из-за заражения коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

«Мы видим некоторое снижение госпитализации в тяжелой форме. Это говорит о том, что сами тест-системы стали лучше», - рассказал Собянин.

При этом мэр Москвы отметил, что несмотря на то, что рост заболеваемости в Москве меньше, чем по стране, за счет большей базы абсолютные цифры в Москве больше, только за прошедшие сутки более 1300 новых заболевших. Это также связано с повышение точности тестирования.

Всего в Москве зафиксировано 11 513 случая заражения коронавирусом. Выздоровели - 837 человек, скончались - 82

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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  госпитализация 

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