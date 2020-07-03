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Город (Москва и область)     03.07.2020 22:56

В Москве снова запустили сервис краткосрочной аренды электротранспорта

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Теги:  аренда  транспорт 

3 июля. Mossovetinfo.ru – Сервис краткосрочной аренды электротранспорта lite перезапустили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе YouDrive.

В компании отметили, что на данный момент в Москве пользователям доступны 800 электросамокатов. Ожидается в уже в этом сезоне суммарный парк увеличится до 10 тысяч электросамокатов.

Изначально сервис был запущен в 2018 году (бренд YouDrive lite). Компания не вошла в периметр совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанка, став самостоятельным сервисом.


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Теги: 
аренда  транспорт 

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