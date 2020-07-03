3 июля. Mossovetinfo.ru – Сервис краткосрочной аренды электротранспорта lite перезапустили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе YouDrive.



В компании отметили, что на данный момент в Москве пользователям доступны 800 электросамокатов. Ожидается в уже в этом сезоне суммарный парк увеличится до 10 тысяч электросамокатов.



Изначально сервис был запущен в 2018 году (бренд YouDrive lite). Компания не вошла в периметр совместного предприятия Mail.ru Group и Сбербанка, став самостоятельным сервисом.