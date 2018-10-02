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Город (Москва и область)     02.10.2018 13:38

В Москве собираются снести дом причта церкви Космы и Дамиана Нового - «Архнадзор».

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Теги:  Архнадзор  памятники  снос 

2 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве собираются снести дом причта церкви Космы и Дамиана Нового во 2-м Котельническом переулке, сообщили в общественном движении «Архнадзор».

Двухэтажный каменно-деревянный дом постройки XIX века является одним из немногих сохранившихся образцов полукаменных домов в центре Москвы. Дом причта принадлежал церкви, которая была построена еще в XVII веке, а в настоящий момент перестроена в конструктивистское шестиэтажное здание. В 2017 году власти отказались поставить дом причта под охрану государства в качестве памятника. По мнению движения «Архнадзор», это было сделано в связи с тем, что на участке, на котором расположено здание, планируется построить гостиницу.

В заявлении «Архнадзоа отмечается, что уже выдан ордер на демонтаж здания, площадка обнесена забором, завезен экскаватор. Отказ в постановке дома причта церкви Космы и Дамиана Нового под охрану государства, по мнению специалистов «Архнадзора», является ошибкой московского департамента культурного наследия, которую будет невозможно исправить в случае сноса дома.


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Карта места

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Теги: 
Архнадзор  памятники  снос 

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