2 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве собираются снести дом причта церкви Космы и Дамиана Нового во 2-м Котельническом переулке, сообщили в общественном движении «Архнадзор».



Двухэтажный каменно-деревянный дом постройки XIX века является одним из немногих сохранившихся образцов полукаменных домов в центре Москвы. Дом причта принадлежал церкви, которая была построена еще в XVII веке, а в настоящий момент перестроена в конструктивистское шестиэтажное здание. В 2017 году власти отказались поставить дом причта под охрану государства в качестве памятника. По мнению движения «Архнадзор», это было сделано в связи с тем, что на участке, на котором расположено здание, планируется построить гостиницу.



В заявлении «Архнадзоа отмечается, что уже выдан ордер на демонтаж здания, площадка обнесена забором, завезен экскаватор. Отказ в постановке дома причта церкви Космы и Дамиана Нового под охрану государства, по мнению специалистов «Архнадзора», является ошибкой московского департамента культурного наследия, которую будет невозможно исправить в случае сноса дома.