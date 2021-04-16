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Город (Москва и область)     16.04.2021 12:57

В Москве сохранят более 200 домов, попавших в программу реновации

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Теги:  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации  жилье  реновация 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве сохранят более 200 домов, попавших в программу реновации, сообщает «РИА-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики Москвы.

Дома не будут сносить, так как они представляют архитектурную ценность, сообщили в департаменте.

Жители домов будут переселены в новостройки, а сами дома будут реконструированы и перепрофилированы исходя из потребностей местных жителей.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  снос пятиэтажек  реновация жилья  программа реновации  жилье  реновация 

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