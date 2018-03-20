20 марта. Mossovetinfo.ru - Программное обеспечение для управления дронами-курьерами разработали в технополисе в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Программа, которую создали в технополисе «Москва», связывает коптер с мобильным приложением, через которое задаются маршруты полета.



Дроны могут летать автономно. Продолжительность полета — до 30 километров на одном заряде. Их можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах.