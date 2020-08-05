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Город (Москва и область)     05.08.2020 07:30

В Москве стартует проект «Фитнес в парках»

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Теги:  парки  спорт  фитнес 

5 августа. Mossovetinfo - Проект «Фитнес в парках» стартует в Москве 8 августа. В семи городских парках будут проводить бесплатные спортивные тренировки.

Гостей зон отдыха ждут функциональные, силовые и танцевальные тренировки, а также программы для укрепления здоровья всей семьи. Подробнее об этом читайте на mos.ru.

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Карта места

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Теги: 
парки  спорт  фитнес 

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